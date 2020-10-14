В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали ДТП грузовика и поезда

В результате происшествия сильно пострадала кабина грузового автомобиля. Водитель грузовика, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Накануне поздно вечером на железнодорожном переезде между станциями Бувайда и Коканд произошло ДТП. В АО "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали происшествие.

Грузовой автомобиль марки ГАЗ-53 объехал шлагбаум, закрывающий переезд по железнодорожному пути, и врезался в боковую часть локомотива движущегося пассажирского поезда сообщением "Ташкент - Андижан".

В результате происшествия сильно пострадала кабина грузового автомобиля. Водитель грузовика, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия. Повреждения также получил локомотив и первый вагон пассажирского поезда. Жертв и пострадавших среди пассажиров поезда нет. Поврежденный локомотив был доставлен в Кокандское локомотивное депо. Рейсовый пассажирский состав до пункта назначения доставил другой электровоз.

В результате ДТП пассажирский поезд был задержан на 42 минуты. В настоящее время правоохранительными и соответствующими ведомствами ведется расследование произошедшего.

Похожее ДТП произошло в сентябре на пересечении автомобильной дороги А-373 и трассы М-39. Тогда грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд на переезде. В результате ДТП перевернулось два вагона грузового состава, раздавив автомобиль "Дамас". Двое пассажиров авто погибли на месте, трое получили различные травмы и были доставлены в больницу. Также травму получил водитель грузовика.