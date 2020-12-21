У автоблогера в Самарканде сожгли машину прямо во дворе - фото

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Самарканде сожгли автомобиль, который принадлежал местному автоблогеру, сообщает STV.
"Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 декабря примерно в 2.30. Автомобиль марки Chevrolet Lacetti был припаркован на заднем дворе", - говорится в информации.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 173 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
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Расследование продолжается.
По словам самого блогера, негативные действия против него начались еще две недели назад, когда ему прокололи колеса у машины.