В Узбекистане начался суд по делу о прорыве Сардобинской плотины

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Верховный суд Узбекистана начал рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища.

"Двадцать первого декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, произошедшего 1 мая", - говорится в сообщении.

Семнадцать человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 ("Хищение путем присвоения или растраты"), 203 ("Нарушение условий пользования водой или водными объектами"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 207 ("Должностная халатность"), 209 ("Должностной подлог") и 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ") Уголовного кодекса.

Число обвиняемых в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17 >>

Напомним, ранним утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. В результате ЧС затоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги, около 70 тысяч жителей близлежащих районов были эвакуированы.

Бедствие затронуло и южные районы Казахстана – там пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Генпрокуратура возбудила по факту происшествия уголовное дело.