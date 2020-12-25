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Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения

В Узбекистане начался суд по делу о прорыве Сардобинской плотины

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (73)
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Sputnik Узбекистан
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Верховный суд Узбекистана начал рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища.

"Двадцать первого декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, произошедшего 1 мая", - говорится в сообщении.

Семнадцать человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 ("Хищение путем присвоения или растраты"), 203 ("Нарушение условий пользования водой или водными объектами"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 207 ("Должностная халатность"), 209 ("Должностной подлог") и 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ") Уголовного кодекса.

Число обвиняемых в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17 >>

Напомним, ранним утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. В результате ЧС затоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги, около 70 тысяч жителей близлежащих районов были эвакуированы.

Бедствие затронуло и южные районы Казахстана – там пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Генпрокуратура возбудила по факту происшествия уголовное дело.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (73)
Теги:
Происшествие, суд, Суд, Узбекистан, Узбекистан, Сардобинское водохранилище



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