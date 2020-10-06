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Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения

Число обвиняемых в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201006/15125877/Chislo-obvinyaemykh-v-proryve-damby-sardobinskogo-vodokhranilischa-vozroslo-do-17.html

Специально сформированная комиссия специалистов из числа соответствующих ведомств продолжает проверки. Вместе с тем реализуются меры по возмещению ущерба катастрофы.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Глава Агентства по борьбе с коррупцией заявил, что в общей сложности 17 человек обвинили в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища.

Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры >>

Среди обвиняемых - заказчик ГУП "Сирдарё Курилишинвест", проектировщик ООО "Узгип", главный подрядчик УП "Узтемирйулкурилишмонтаж", подрядчики СП "Резаксой Сув Курилиш", ООО "Омад Дубл", ООО "Сариосиё курилиш", ООО "Транс Сервис Комплекс", СП "Топаланг Шеробод", а также должностные лица управления Министерства водного хозяйства республики.

Из них семь человек взяты под стражу, шесть - освобождены под залог, а четырех освободили под подписку о невыезде с территории Узбекистана.

Специально сформированная комиссия специалистов из числа соответствующих ведомств продолжает проверки. Вместе с тем реализуются меры по возмещению ущерба катастрофы.

На месте прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области
Sputnik / Дильшода Рахматова
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Напомним, ранним утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. В результате ЧС затоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги, около 70 тысяч жителей близлежащих районов были эвакуированы.

Бедствие затронуло и южные районы Казахстана – там пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Генпрокуратура возбудила по факту происшествия уголовное дело.

Теги:
борьба с коррупцией, Сардобинское водохранилище, Расследование



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