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От столкновения с легковушкой в Самарканде перевернулся автобус

От столкновения с легковушкой в Самарканде перевернулся автобус

Пресс-служба ГУБДД Узбекистана
Происшествия
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К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было. Травмы получил только водитель. Его госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ранним утром в Самарканде на пересечении улиц Гагарина и Фитрата произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем марки "Нива" и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУБДД республики.

В результате столкновения водитель автобуса получил травмы и был доставлен в больницу для оказания первой помощи. К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было.

Самаркандское УВД расследует причины ДТП.

Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"
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Это не первое происшествие с участием общественного транспорта в Самарканде. Чуть более месяца назад в Акдарьинском районе Самаркандской области водитель не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся. В салоне автобуса было 20 пассажиров.

Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. Погибших нет.

Теги:
ДТП, автобус, Самарканд



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