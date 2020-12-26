От столкновения с легковушкой в Самарканде перевернулся автобус

К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было. Травмы получил только водитель. Его госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ранним утром в Самарканде на пересечении улиц Гагарина и Фитрата произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем марки "Нива" и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУБДД республики.

В результате столкновения водитель автобуса получил травмы и был доставлен в больницу для оказания первой помощи. К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было.

Самаркандское УВД расследует причины ДТП.

Это не первое происшествие с участием общественного транспорта в Самарканде. Чуть более месяца назад в Акдарьинском районе Самаркандской области водитель не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся. В салоне автобуса было 20 пассажиров.

Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. Погибших нет.