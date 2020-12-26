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Сотрудники ФСБ РФ

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Махачкале

ФСБ РФ
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Участники группы планировали сначала детонировать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов, а затем осуществить вооруженное нападение на сотрудников МВД по Республике Дагестан.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Махачкале пресечена подготовка к теракту, который планировалось осуществить около здания правоохранительных органов, сообщает ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 декабря в результате проведенных мероприятий были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*.

Сотрудники ФСБ
ФСБ РФ
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В тайнике в их конспиративном доме обнаружили огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы. В телефонах у них также нашли переписку с зарубежными координаторами.

Участники группы планировали сначала детонировать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов, а затем осуществить вооруженное нападение на сотрудников МВД по Республике Дагестан.

Возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации.

* - террористическая группировка, запрещенная в РФ и других странах.

Теги:
Дагестан, Россия, теракт, ФСБ



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