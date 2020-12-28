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В Узбекистане выявили группу, подделавшую ПЦР-тесты на авиарейс в Москву

© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201228/15695195/V-Uzbekistane-vyyavili-gruppu-poddelavshuyu-PTsR-testy-na-aviareys-v-Moskvu.html

Установлены трое граждан Узбекистана, которые занимались подделкой и сбытом фальсифицированных ПЦР-тестов.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана выявили группу лиц, занимавшихся подделкой ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров спецрейса, вылетающего из Ташкента в Москву, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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По данным пресс-службы, при проверке документов, необходимых для вылета спецрейсом из Ташкента в Москву у четырех жителей Бухарской области были выявлены поддельные справки об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности и МВД республики были установлены трое граждан Узбекистана, которые занимались подделкой и сбытом фальсифицированных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту подделки справок возбуждено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления.

Напомним, что авиаперелет между городами РФ в Узбекистан возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Теги:
тест, авиаперелет, Происшествие, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, пандемия, Карантин, коронавирус



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