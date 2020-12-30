17:20 30 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск
Тепловоз с грузовыми вагонами

Две жительницы Ташкента попали под поезд из-за наушников

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201230/15707789/Dve-zhitelnitsy-Tashkenta-popali-pod-poezd-iz-za-naushnikov.html

Одна из потерпевших - 38-летняя женщина - погибла на месте от полученных травм, вторая - 18-летняя девушка - была госпитализирована и в эти дни находится в реанимации. 

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Страшные аварии произошли на железной дороге в Ташкенте 22 и 28 декабря, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В течение одной недели две женщины попали под поезд по одной и той же причине: они не услышали предупреждающих сигналов приближавшихся составов из-за наушников. 

Одна из потерпевших - 38-летняя женщина - погибла на месте от полученных травм, вторая - 18-летняя девушка - была госпитализирована и в эти дни находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Участок железнодорожного пути
© Sputnik / Виталий Тимкив
Медсестру, возвращавшуюся с работы в Бухарской области, сбил поезд

Накануне сообщалось, что на одной из станций ташкентского метрополитена женщина бросилась с платформы прямо на рельсы. Она была в депрессивном состоянии и совершила свой поступок, находясь в состоянии аффекта.

Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена и управления по обеспечению безопасности на метрополитене удалось избежать несчастного случая.

Теги:
Узбекистан, МВД, Поезд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году, - фотолента
Подлость НАТО, COVID и перевооружение — главные итоги года от Минобороны РФ
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться