Две жительницы Ташкента попали под поезд из-за наушников

Одна из потерпевших - 38-летняя женщина - погибла на месте от полученных травм, вторая - 18-летняя девушка - была госпитализирована и в эти дни находится в реанимации.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Страшные аварии произошли на железной дороге в Ташкенте 22 и 28 декабря, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В течение одной недели две женщины попали под поезд по одной и той же причине: они не услышали предупреждающих сигналов приближавшихся составов из-за наушников.

Одна из потерпевших - 38-летняя женщина - погибла на месте от полученных травм, вторая - 18-летняя девушка - была госпитализирована и в эти дни находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Накануне сообщалось, что на одной из станций ташкентского метрополитена женщина бросилась с платформы прямо на рельсы. Она была в депрессивном состоянии и совершила свой поступок, находясь в состоянии аффекта.

Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена и управления по обеспечению безопасности на метрополитене удалось избежать несчастного случая.