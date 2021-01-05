Две пьяные девушки устроили скандал на улице в Ташкенте

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря. В отношении хулиганок составили протокол об административных правонарушениях.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Две девушки в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал на улице в Ташкенте, рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 30 декабря 2020 года примерно в 01.00 на массиве Авиасозлар в Яшнабадском районе. Двадцатидвухлетняя Виктория К. и 24-летняя Марина К., будучи пьяными, "учинили конфликт с прохожими". Об этом было сообщено сотрудникам правоохранительных органов.

На место прибыли старший инспектор профилактики майор А. Норкулов и инспектор профилактики лейтенант Ш. Алланазаров. Они потребовали, чтобы девушки прекратили беспорядки, те же продолжили вести себя агрессивно и оскорблять прохожих. В итоге обеих доставили в отдел внутренних дел.

В отношении Виктории К. и Марины К. был составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 183 ("Мелкое хулиганство") и 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") КоАО Узбекистана. Материалы переданы в суд.

Также в ГУВД отметили, что фото порванной форменной одежды, добавленное к появившемуся в Сети видео с камер наружного наблюдения, не имеет отношения к этому инциденту.