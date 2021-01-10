К счастью, обошлось без жертв. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и другие профильные службы.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Джизаке обрушилась часть шестиэтажного дома, расположенного на улице Мустакиллик.

Инцидент произошел в воскресенье в 17.10. К счастью, никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства.

Это в том числе показали камеры видеонаблюдения, которые изучили специалисты.

Пресс-служба МЧС Узбекистана В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчеты регионального управления МЧС и другие профильные службы.

В данный момент они разбирают завалы.