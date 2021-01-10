Происшествия
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К счастью, обошлось без жертв. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и другие профильные службы.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Джизаке обрушилась часть шестиэтажного дома, расположенного на улице Мустакиллик.
Инцидент произошел в воскресенье в 17.10. К счастью, никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства.
Это в том числе показали камеры видеонаблюдения, которые изучили специалисты.
В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчеты регионального управления МЧС и другие профильные службы.
В данный момент они разбирают завалы.