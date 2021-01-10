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Сотрудник МЧС

В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома

МЧС Узбекистана
Происшествия
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37110
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210110/15755818/V-Dzhizake-obrushilas-chast-6-etazhnogo-stroyaschegosya-doma.html

К счастью, обошлось без жертв. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и другие профильные службы.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Джизаке обрушилась часть шестиэтажного дома, расположенного на улице Мустакиллик. 

Инцидент произошел в воскресенье в 17.10. К счастью, никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства. 

Это в том числе показали камеры видеонаблюдения, которые изучили специалисты. 

Пресс-служба МЧС Узбекистана
В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчеты регионального управления МЧС и другие профильные службы.

В данный момент они разбирают завалы. 

Теги:
обрушение, дом, МЧС Узбекистана, МЧС



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