В Самаркандской области сгорела обувная фабрика

В результате чрезвычайного происшествия на предприятии никто не пострадал. Причина и ущерб возгорания выясняются.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. На одном из предприятий в Ургутском районе Самаркандской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате возгорания было повреждено около 250 квадратных метров здания, в котором находился обувной цех.

На место инцидента незамедлительно прибыли четыре пожарно-спасательных бригады управления по чрезвычайным ситуациям. Усилиями спасателей пожар был ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина и ущерб происшествия выясняются.

В конце ноября прошлого года в Яшнабадском районе столицы на предприятии Techno continental произошел пожар в результате утечки сжатого газа, используемого в производстве.

Во время инцидента несколько работников получили термические ожоги. Пламя огня было потушено сотрудниками организации до прибытия пожарных.