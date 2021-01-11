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В Самаркандской области сгорела обувная фабрика

В Самаркандской области сгорела обувная фабрика

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
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В результате чрезвычайного происшествия на предприятии никто не пострадал. Причина и ущерб возгорания выясняются.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. На одном из предприятий в Ургутском районе Самаркандской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате возгорания было повреждено около 250 квадратных метров здания, в котором находился обувной цех.

На место инцидента незамедлительно прибыли четыре пожарно-спасательных бригады управления по чрезвычайным ситуациям. Усилиями спасателей пожар был ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина и ущерб происшествия выясняются.

Пресс-служба МЧС
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В конце ноября прошлого года в Яшнабадском районе столицы на предприятии Techno continental произошел пожар в результате утечки сжатого газа, используемого в производстве.

Во время инцидента несколько работников получили термические ожоги. Пламя огня было потушено сотрудниками организации до прибытия пожарных.

 

Теги:
Самаркандская область, тушение пожара, пожарные, пожар, МЧС Узбекистана, Происшествие



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