22:20 15 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

На оператора телеканала UzReport TV совершили нападение

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
8201
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210115/15798651/Na-operatora-telekanala-UzReportTV-sovershili-napadenie.html

Сотрудники телеканала отметили, что ждут комментариев по делу от прокуратуры, МВД и других правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik.  Стало известно, что оператор телеканала UzReport TV Фаёз Бахтиёров подвергся нападению двух мужчин во время съемки прошлой осенью.

"Инцидент произошел 13 сентября 2020 года, когда съемочная группа телеканала вместе с инспектором ГУБДД Кахрамоном Худайбергеновым снимала место дорожно-транспортного происшествия по улице Мукими Чиланзарского района Ташкента. Двое агрессивно настроенных мужчин, не имеющих прямого отношения к аварии, подошли к оператору, стали оскорблять и угрожать ему, мешая съемке, и разбили видеокамеру", - говорится в сообщении.

После этого случая Бахтиёров обратился в органы внутренних дел с просьбой возбудить иск против мужчин. 23 сентября Чиланзарский районный административный суд вынес решение по этому делу, из которого следует, что нарушители оплатили штраф. 

Самосуд над узбекским блогером: в ГУВД разъяснили ситуацию >>

Однако дело, переданное в Чиланзарский районный административный суд, не содержало первоначальных деталей. Согласно решению суда, сотрудник телеканала просто подрался с другими гражданами на улице.

Сотрудники телеканала отметили, что ждут комментариев по делу от прокуратуры, МВД и других правоохранительных органов.

Теги:
Происшествие, телевидение, телевидение, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Видеофакт: космонавт запечатлел северное сияние с борта МКС
Как выглядит северное сияние из космоса — видео с борта МКС
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться