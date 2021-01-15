На оператора телеканала UzReport TV совершили нападение

Сотрудники телеканала отметили, что ждут комментариев по делу от прокуратуры, МВД и других правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Стало известно, что оператор телеканала UzReport TV Фаёз Бахтиёров подвергся нападению двух мужчин во время съемки прошлой осенью.

"Инцидент произошел 13 сентября 2020 года, когда съемочная группа телеканала вместе с инспектором ГУБДД Кахрамоном Худайбергеновым снимала место дорожно-транспортного происшествия по улице Мукими Чиланзарского района Ташкента. Двое агрессивно настроенных мужчин, не имеющих прямого отношения к аварии, подошли к оператору, стали оскорблять и угрожать ему, мешая съемке, и разбили видеокамеру", - говорится в сообщении.

После этого случая Бахтиёров обратился в органы внутренних дел с просьбой возбудить иск против мужчин. 23 сентября Чиланзарский районный административный суд вынес решение по этому делу, из которого следует, что нарушители оплатили штраф.

Самосуд над узбекским блогером: в ГУВД разъяснили ситуацию >>

Однако дело, переданное в Чиланзарский районный административный суд, не содержало первоначальных деталей. Согласно решению суда, сотрудник телеканала просто подрался с другими гражданами на улице.

Сотрудники телеканала отметили, что ждут комментариев по делу от прокуратуры, МВД и других правоохранительных органов.