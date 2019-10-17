Самосуд над узбекским блогером: в ГУВД разъяснили ситуацию

По словам представителя ГУВД, в настоящее время ведутся доследственные проверки в отношении женщин, участвовавших в самосуде.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Риштане над блогером под псевдонимом Дима Каюм женщины совершили самосуд. В ГУВД разъяснили ситуацию.

"16 октября в нескольких Telegram-каналах было распространено сообщение под заголовком "Самосуд над блогером Димой Каюмом в городе Риштане". По поступившей информации из Управления внутренних дел Ферганской области стало известно, что 15 сентября текущего года в ОВД Риштанского района было зарегистрировано обращение блогера под псевдонимом Дима Каюм", - говорится в сообщении.

В настоящее время отделом профилактики правонарушений ОВД Риштанского района ведутся доследственные проверки в отношении женщин, участвовавших в самосуде.

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Напомним, в августе в Facebook распространилось видео самосуда в Навоийской области.

На кадрах видно, как несколько мужчин устроили самосуд над парнями, которые угрожали девушке ножом.