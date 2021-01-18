ГУВД Ташкента прокомментировало видео инцидента с пьяной парой

Ранее в Сети появился ролик, снятый во время доставления в ОВД мужчины и женщины в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видео инцидента с пьяными мужчиной и женщиной.

Ролик, снятый во время доставления граждан в ОВД сотрудниками патрульно-постовой службы и военнослужащим Национальной гвардии, ранее появился в Интернете.

Как рассказали в пресс-службе, днем 17 января к автопатрулю обратились граждане, которые попросили принять меры в отношении мужчины и женщины, распивавших спиртные напитки и устроивших громкую ссору с использованием нецензурной брани в общественном месте на улице Аския.

Сотрудники ППС ГУВД Ташкента и военнослужащий Нацгвардии прибыли на место и попросили пару успокоиться. Те повели себя агрессивно, "в ответ на требование проследовать в ближайший отдел внутренних дел оскорбляли окружающих и сотрудников".

Нарушителями общественного порядка оказались 39-летний Гайрат С. и 44-летняя Феруза С. В отношении них составлен протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в суд Яккасарайского района.