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Чиновники присвоили 60 млн сумов, собранные с жителей Ферганы за коммуналку

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210120/15829880/Chinovniki-prisvoili-60-mln-sumov-sobrannye-s-zhiteley-Fergany-za-kommunalku---.html

Ответственные лица центра получили бытовую технику путем оформления фальшивых документов на инспекторов центра.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. На основании обращения ООО "Фаргонасувтаъминот" специалисты ферганского областного отдела Департамента Генеральной прокуратуры провели расследование и выявили ряд нарушений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Должностные лица ГУП "Единый расчетный центр" Ферганской области присвоили 60,4 миллиона сумов, собранные инспекторами центра за услуги питьевого водоснабжения и канализации.  

Кроме того, ответственные лица центра получили бытовую технику путем оформления фальшивых документов на инспекторов центра, в результате чего был нанесен ущерб на сумму 46,9 миллиона сумов.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167, части третьей статьи 168 и статье 228 Уголовного кодекса, сообщает УЗА.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Фергана, оплата коммунальных платежей, коммунальные службы



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