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ФСБ РФ предотвратила теракт в Башкортостане

ФСБ РФ
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210122/15843018/FSB-RF-predotvratila-terakt-v-Bashkortostane.html

Задержан мужчина, планировавший вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Башкортостане.

Как рассказали в пресс-службе, задержан гражданин РФ 1995 года рождения, планировавший нападение на сотрудников правоохранительных органов.

ЦОС ФСБ РФ
В Казани пресечена деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В его тайнике было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

Личность террориста не разглашается в интересах следствия.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили о росте числа террористических преступлений в стране в 2020 году почти на 30 процентов. С января по декабрь было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (плюс 29,7 процента) и 833 преступления экстремистской направленности (плюс 42,4 процента).

* "Хайат Тахрир аш-Шам" — международная террористическая организация, запрещенная в РФ

Теги:
Башкортостан, Россия, Борьба с терроризмом, ФСБ



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