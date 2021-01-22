ФСБ РФ предотвратила теракт в Башкортостане

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Башкортостане.

Как рассказали в пресс-службе, задержан гражданин РФ 1995 года рождения, планировавший нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В его тайнике было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

Личность террориста не разглашается в интересах следствия.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили о росте числа террористических преступлений в стране в 2020 году почти на 30 процентов. С января по декабрь было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (плюс 29,7 процента) и 833 преступления экстремистской направленности (плюс 42,4 процента).

* "Хайат Тахрир аш-Шам" — международная террористическая организация, запрещенная в РФ