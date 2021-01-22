23:03 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

ДТП с пятью пострадавшими произошло в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/16/15846037.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210122/15845682/DTP-s-pyatyu-postradavshimi-proizoshlo-v-Tashkente.html

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте в четверг произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

Ташкент снова оказался в снежном плену
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент город снежный: пробки на дорогах и белая пелена — видео
На Малой кольцевой автомобильной дороге рядом с парком "Ашхабад" столкнулись четыре легковые машины — Daewoo Matiz, Chevrolet Spark, Toyota и Daewoo Nexia. Водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, водитель Toyota, а также двое пассажиров автомобиля Daewoo Nexia, в том числе семилетний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу, нарушив тем самым  правила дорожного движения.

В пятницу в столице произошло еще одно массовое ДТП: три машины столкнулись на пересечении улиц Кумарик и Малой кольцевой автомобильной дороги. Одному водителю понадобилась медпомощь.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, авария, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы
Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент?
США вернулись в ВОЗ и Парижское соглашение — что еще хочет сделать Байден?
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться