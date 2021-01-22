ДТП с пятью пострадавшими произошло в Ташкенте

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте в четверг произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

На Малой кольцевой автомобильной дороге рядом с парком "Ашхабад" столкнулись четыре легковые машины — Daewoo Matiz, Chevrolet Spark, Toyota и Daewoo Nexia. Водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, водитель Toyota, а также двое пассажиров автомобиля Daewoo Nexia, в том числе семилетний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу, нарушив тем самым правила дорожного движения.

В пятницу в столице произошло еще одно массовое ДТП: три машины столкнулись на пересечении улиц Кумарик и Малой кольцевой автомобильной дороги. Одному водителю понадобилась медпомощь.