ДТП с пятью пострадавшими произошло в Ташкенте

На Малой кольцевой автомобильной дороге рядом с парком "Ашхабад" столкнулись четыре легковые машины — Daewoo Matiz, Chevrolet Spark, Toyota и Daewoo Nexia. Водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, водитель Toyota, а также двое пассажиров автомобиля Daewoo Nexia, в том числе семилетний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу, нарушив тем самым правила дорожного движения.
В пятницу в столице произошло еще одно массовое ДТП: три машины столкнулись на пересечении улиц Кумарик и Малой кольцевой автомобильной дороги. Одному водителю понадобилась медпомощь.
Ежегодно для обеспечения населения питьевой водой выделяются большие средства, на местах осуществляется активная работа в этом направлении. Однако до сих пор питьевой водой не обеспечены многие сходы граждан.