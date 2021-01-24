В Ташкенте ограбили ювелирный магазин на 50 млн сумов

Одному из грабителей был 21 год, другому - 25 лет. Их задержали в Денауском районе Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента ограбили магазин ювелирных украшений, сообщили в пресс-службе следственного департамента при МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 169 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Удалось выяснить, что злоумышленники проникли в магазин, взломав входную дверь. В ходе оперативных мероприятий установлено, что преступление совершили уроженцы Сурхандарьинской области: одному из грабителей был 21 год, другому - 25 лет. Их задержали в Денауском районе этого региона.

В качестве вещественных доказательств у них были изъяты украденные ювелирные изделия на соответствующую сумму.

В настоящее время задержанные привлечены в качестве подозреваемых лиц. Следствие продолжается.

Несколько дней назад в Яккасарайском районе столицы 60-летняя пенсионерка отдала ювелирные украшения на 12,5 млн сумов за снятие порчи.

Во время расследования выяснилось, что цыганка подбросила во двор пожилой женщины принесенные с собой две куклы и бумаги с арабской письменностью. Злоумышленница убедила потерпевшую, что на ее дом наложена порча.