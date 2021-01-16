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В Ташкенте цыганка забрала у пенсионерки драгукрашения на 12,5 млн сумов

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210116/15800923/V-Tashkente-tsyganka-zabrala-u-pensionerki-dragukrasheniya-na-125-mln-sumov-.html

Возбужденно уголовное дело по статье "Мошенничество". Документы следствия переданы в районный суд для дальнейшего принятия решения.

ТАШКЕНТ — 16 янв, Sputnik. В Яккасарайском районе столицы 60-летняя пенсионерка отдала ювелирные украшения на 12,5 млн сумов за снятие порчи, сообщают в пресс-службе следственного департамента МВД.

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Во время расследования выяснилось, что цыганка подбросила во двор пожилой женщины принесенные с собой две куклы и бумаги с арабской письменностью. Злоумышленница убедила потерпевшую, что на ее дом наложена порча.

"Она предложила ей свои услуги по очищению наложенной магии, тем самым, обманным путем завладела ее золотыми изделиями на общую сумму 12,5 млн сумов и скрылась в неизвестном направлении", - поясняют в силовом ведомстве.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье "Мошенничество". Документы следствия переданы в районный суд для дальнейшего принятия решения.

Теги:
Ташкент, Следственный департамент при МВД Узбекистана, уголовное дело, мошенничество



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