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Автомобиль врезался в движущийся поезд: водитель погиб

Пресс-служба МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210124/15853138/Avtomobil-vrezalsya-v-dvizhuschiysya-poezd-voditel-pogib.html

Водитель получил серьезные травмы и был отправлен в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. 

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Очередное ДТП на железнодорожном переезде обернулось трагедией. Погиб водитель автомобиля марки Damas, который на полном ходу врезался в поезд. Детали происшествия сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

В главном управлении обеспечения безопасности на транспорте МВД республики рассказали, что авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Тангимуш и Акжар в Сурхандарьинской области.

Несмотря на то, что горел красный сигнал светофора, водитель все же попытался пересечь железную дорогу, но не рассчитал скорость и возможности и врезался в боковую часть движущегося пассажирского поезда, который следовал по направлению "Ташкент-Термез".

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
Две жительницы Ташкента попали под поезд из-за наушников

Водитель получил серьезные травмы и был отправлен в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. 

Поезд простоял на месте ДТП 13 минут, после продолжил движение. Жертв и пострадавших среди пассажиров железнодорожного транспорта нет.

Теги:
трагедия, ДТП, Поезд, Железная дорога, Узбекистан, Происшествие



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