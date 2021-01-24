Автомобиль врезался в движущийся поезд: водитель погиб

Водитель получил серьезные травмы и был отправлен в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Очередное ДТП на железнодорожном переезде обернулось трагедией. Погиб водитель автомобиля марки Damas, который на полном ходу врезался в поезд. Детали происшествия сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

В главном управлении обеспечения безопасности на транспорте МВД республики рассказали, что авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Тангимуш и Акжар в Сурхандарьинской области.

Несмотря на то, что горел красный сигнал светофора, водитель все же попытался пересечь железную дорогу, но не рассчитал скорость и возможности и врезался в боковую часть движущегося пассажирского поезда, который следовал по направлению "Ташкент-Термез".

Водитель получил серьезные травмы и был отправлен в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Поезд простоял на месте ДТП 13 минут, после продолжил движение. Жертв и пострадавших среди пассажиров железнодорожного транспорта нет.