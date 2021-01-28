В двух областях расхищали газ — прокуратура восстановила справедливость

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Хищение газа на 2,7 млрд сумов выявлено в Ташкентской и Бухарской областях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.
В столичной области предприимчивый гражданин использовал газ в теплице, самовольно подключившись к трубе, которая была опломбирована в октябре 2020 года. Так он похитил голубое топливо на 1 млрд сумов.
В Бухарской же области житель организовал подпольный цех по производству извести и подключился к газовой сети высокого давления. Размер ущерба составил порядка 1,7 млрд сумов.
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.
Две недели назад специалисты Минэнерго и представители ответственных организаций изучили состояние использования природного газа на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и в тепличных хозяйствах, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области.
В трех случаях выявлены грубые нарушения правил пользования природным газом - ущерб составил 672 млн сумов.