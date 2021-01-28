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Счетчик газа

В двух областях расхищали газ — прокуратура восстановила справедливость

© Flickr / Eddie~S
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210128/15882696/V-dvukh-oblastyakh-raskhischali-gaz--prokuratura-vosstanovila-spravedlivost.html

Газом, которым незаконно воспользовались недобросовестные предприниматели, можно было бесперебойно обеспечить около 150 домов.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Хищение газа на 2,7 млрд сумов выявлено в Ташкентской и Бухарской областях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

В столичной области предприимчивый гражданин использовал газ в теплице, самовольно подключившись к трубе, которая была опломбирована в октябре 2020 года. Так он похитил голубое топливо на 1 млрд сумов.

В Бухарской же области житель организовал подпольный цех по производству извести и подключился к газовой сети высокого давления. Размер ущерба составил порядка 1,7 млрд сумов.

Газовый счетчик
© Sputnik / Стрингер
В Ферганской области выявлено хищение газа на 1,35 млрд сумов

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Две недели назад специалисты Минэнерго и представители ответственных организаций изучили состояние использования природного газа на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и в тепличных хозяйствах, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области.

В трех случаях выявлены грубые нарушения правил пользования природным газом - ущерб составил 672 млн сумов.

Теги:
Бухарская область, Ташкентская область, Генпрокуратура Узбекистана, газ, хищение



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