Страшное ДТП в Навои: трое погибших, один - в тяжелом состоянии

Машина на полном ходу вылетела с трассы. От удара трое человек, находившихся в салоне погибли на месте.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Минздраве республики сообщили о произошедшем накануне ночью страшном ДТП, которое унесло жизни троих своих участников.

Трагедия случилась в махалле "Пойга" в Нуратинском районе Навоийской области. Автомобиль марки Cobalt вылетел с трассы, в его салоне находились четверо. От сильнейшего удара трое погибли на месте, один пассажир выжи. Сейчас он госпитализирован с тяжелейшими травмами.

Врачи борются за его жизнь, у него сотрясение мозга, закрытый перелом ноги, гематомы, а также многочисленные кровоподтеки на теле.

На днях в Ташкенте также произошла трагедия. Пострадали пять человек.

На Малой кольцевой автомобильной дороге рядом с парком "Ашхабад" столкнулись четыре легковые машины — Daewoo Matiz, Chevrolet Spark, Toyota и Daewoo Nexia. Водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, водитель Toyota, а также двое пассажиров автомобиля Daewoo Nexia, в том числе семилетний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы.