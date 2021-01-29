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Машина после ДТП. Иллюстративное фото

Страшное ДТП в Навои: трое погибших, один - в тяжелом состоянии

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210129/15897807/Strashnoe-DTP-v-Navoi-troe-pogibshikh-odin---v-tyazhelom-sostoyanii.html

Машина на полном ходу вылетела с трассы. От удара трое человек, находившихся в салоне погибли на месте.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Минздраве республики сообщили о произошедшем накануне ночью страшном ДТП, которое унесло жизни троих своих участников. 

Трагедия случилась в махалле "Пойга" в Нуратинском районе Навоийской области. Автомобиль марки Cobalt вылетел с трассы, в его салоне находились четверо. От сильнейшего удара трое погибли на месте, один пассажир выжи. Сейчас он госпитализирован с тяжелейшими травмами.

Врачи борются за его жизнь, у него сотрясение мозга, закрытый перелом ноги, гематомы, а также многочисленные кровоподтеки на теле.

Знак аварийной остановки
Pixabay
Резкое торможение: в Ташкенте произошло ДТП с участием трех авто

На днях в Ташкенте также произошла трагедия. Пострадали пять человек.

На Малой кольцевой автомобильной дороге рядом с парком "Ашхабад" столкнулись четыре легковые машины — Daewoo Matiz, Chevrolet Spark, Toyota и Daewoo Nexia. Водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, водитель Toyota, а также двое пассажиров автомобиля Daewoo Nexia, в том числе семилетний ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Теги:
Минздрав Узбекистана, авария, погибшие, ДТП, Навои



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