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Директор детского сада присвоил почти 150 млн сумов бюджетных средств

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210203/15924966/Direktor-detskogo-sada-prisvoil-pochti-150-mln-sumov-byudzhetnykh-sredstv.html

По документам деньги направлены на капитальный ремонт здания. За реализацию проекта взялись специалисты ООО Grant stroy servis Karmana, однако работы выполнены не были.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Руководитель детского сада в Навои присвоил порядка 150 млн сумов из бюджета госучреждения. Скооперировавшись с ООО Grant stroy servis Karmana, злоумышленник проворачивал свои дела. Правонарушение пресекли сотрудники МВД, в пресс-службе ведомства сообщили детали оперативного мероприятия.

Средства были направлены якобы на капитальный ремонт здания 6-го дошкольного образовательного учреждения. За реализацию проекта взялись специалисты ООО Grant stroy servis Karmana. Работы выполнены не были, а сообщники оформили поддельные документы о завершении ремонта.  

Деньги, выделенные на капремонт, потрачены в личных интересах.

Возбуждено уголовное дело по 3 части 167 статьи и 1 части 209 статьи Уголовного кодекса Узбекистана.

Несколько дней назад генпрокуратура раскрыла преступную схему в детском саду. В одном из детских дошкольных учреждений Зангиатинского района Ташкентской области в числе сотрудников оказались 37 несуществующих специалистов.

Причем заработала эта "команда" за весь период чуть менее миллиарда сумов: шесть лет ей начислялась зарплата, которую присваивали руководители учреждения.

Теги:
Навои, Узбекистан, детский сад, хищение



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