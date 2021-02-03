Директор детского сада присвоил почти 150 млн сумов бюджетных средств

По документам деньги направлены на капитальный ремонт здания. За реализацию проекта взялись специалисты ООО Grant stroy servis Karmana, однако работы выполнены не были.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Руководитель детского сада в Навои присвоил порядка 150 млн сумов из бюджета госучреждения. Скооперировавшись с ООО Grant stroy servis Karmana, злоумышленник проворачивал свои дела. Правонарушение пресекли сотрудники МВД, в пресс-службе ведомства сообщили детали оперативного мероприятия.

Средства были направлены якобы на капитальный ремонт здания 6-го дошкольного образовательного учреждения. За реализацию проекта взялись специалисты ООО Grant stroy servis Karmana. Работы выполнены не были, а сообщники оформили поддельные документы о завершении ремонта.

Деньги, выделенные на капремонт, потрачены в личных интересах.

Возбуждено уголовное дело по 3 части 167 статьи и 1 части 209 статьи Уголовного кодекса Узбекистана.

Несколько дней назад генпрокуратура раскрыла преступную схему в детском саду. В одном из детских дошкольных учреждений Зангиатинского района Ташкентской области в числе сотрудников оказались 37 несуществующих специалистов.

Причем заработала эта "команда" за весь период чуть менее миллиарда сумов: шесть лет ей начислялась зарплата, которую присваивали руководители учреждения.