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Малыши занимаются в игровой комнате

Генпрокуратура раскрыла преступную схему в детском саду

© Sputnik / Михаил Мордасов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210124/15853402/Genprokuratura-raskryla-prestupnuyu-skhemu-v-detskom-sadu.html

Почти миллиард за "ничегонеделание" получили 37 сотрудников детского сада. Шесть лет ним начислялась зарплата, которую присваивали руководители учреждения.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В одном из детских дошкольных учреждений Зангиатинского района Ташкентской области в числе сотрудников оказались 37 несуществующих специалистов. Причем заработала эта "команда" за весь период чуть менее миллиарда сумов.

Обстоятельства такого "трудоустройства" выяснили по итогам совместно проверки Министерства дошкольного образования и Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"Проверка в одном из детсадов Зангиатинского района выявила крупное преступление. Директор и другие лица из руководства наняли 37 фиктивных работников, среди которых были и четверо их родственников. За период с 2014 по 2020 годы они "заработали" на этой схеме 983,5 миллиона сумов путем фальсификации документов и получения зарплаты за этих людей", – говорится в сообщении ведомства.

В отношении директора и других лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

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Почти два года назад аналогичное преступление было выявлено в Термезском архитектурно-строительном профессиональном колледже. 

В течение 2017-2018 годов и двух месяцев 2019 года главбух учебного учреждения "платил" зарплату пятерым бывшим работникам. Злоумышленник переводил средства на оформленные на их имя банковские карты, а потом тратил их на свои нужды. Всего он таким образом присвоил 221,8 миллиона сумов.

Теги:
Министерство дошкольного образования, Генеральная прокуратура Узбекистана, детский сад



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