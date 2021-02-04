В столичном ТК "Малика" подростки украли телефоны и ноутбуки на 74 млн сумов

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В одном из магазинов техники, расположенных в торговых рядах "Малика", произошла крупная кража, сообщают в пресс-службе Следственного департаменте при МВД.
В ходе расследования выяснилось, что трое молодых людей с помощью острого предмета вскрыли помещение и вынесли из него два ноутбука, а также восемь мобильных телефонов различных марок. После нападения на магазин злоумышленники скрылись с места преступления.
Отмечается, что стоимость ущерба составила свыше 74 млн сумов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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В настоящее время установлены личности спланированного грабежа: правонарушителями оказались трое юношей в возрасте от 16 до 18 лет из Коканда.
Следствие продолжается.