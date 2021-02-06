Грузовик насмерть сбил пенсионера в Андижанской области

Пешеход попал в слепую зону водителя транспортного средства. Сейчас идет предварительное расследование происшествия.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Асаке 5 февраля произошло смертельное ДТП: под колесами грузовика погиб пенсионер, сообщили в Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, водитель большегруза MAN, ехавший на зеленый свет, сбил 83-летнего пешехода, который намеревался пересечь дорогу в неположенном месте. Мужчина попал в слепую зону водителя транспортного средства.

Пожилой человек от полученных травм скончался. Сейчас идет предварительное расследование происшествия.

В конце января в Навои произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще один — серьезно пострадал.