Узбекистанка вымогала у иностранца крупную сумму

Злоумышленницу задержали с поличным в результате оперативного мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Жительница Самарканда вымогала у гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) крупную сумму за нераспространение его личных фотографий и видео, сообщили в МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 16 февраля в УВД Самаркандской области обратился иностранец, который заявил, что его знакомая Ж. З., жительница Самарканда, во время телефонного разговора угрожала выложить в соцсети его снимки и видео. Взамен она требовала 20 тысяч долларов.

Сотрудники отдела борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями УУР УВД Самаркандской области, а также Самаркандского областного управления СГБ провели оперативное мероприятие и взяли девушку с поличным при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 165 ("Вымогательство") УК РУз.

Ранее в Сурхандарьинской области задержали мужчину, который шантажировал замужнюю женщину интимным видео. За молчание он требовал 500 долларов.