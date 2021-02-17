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Узбекистанка вымогала у иностранца крупную сумму

© Sputnik / Виталий Тимкив
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210217/16022264/Uzbekistanka-vymogala-u-inostrantsa-krupnuyu-summu.html

Злоумышленницу задержали с поличным в результате оперативного мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Жительница Самарканда вымогала у гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) крупную сумму за нераспространение его личных фотографий и видео, сообщили в МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 16 февраля в УВД Самаркандской области обратился иностранец, который заявил, что его знакомая Ж. З., жительница Самарканда, во время телефонного разговора угрожала выложить в соцсети его снимки и видео. Взамен она требовала 20 тысяч долларов.

Сотрудники отдела борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями УУР УВД Самаркандской области, а также Самаркандского областного управления СГБ провели оперативное мероприятие и взяли девушку с поличным при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 165 ("Вымогательство") УК РУз.

Ранее в Сурхандарьинской области задержали мужчину, который шантажировал замужнюю женщину интимным видео. За молчание он требовал 500 долларов.

Теги:
уголовное дело, Вымогательство, Узбекистан, Самаркандская область



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