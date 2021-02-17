В Ургенче цех по производству извести расхитил газ на 1,4 млрд сумов

На предприятии использовали голубое топливо без счетчиков и соответствующих разрешений в зимний период.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Хорезмской области выявили и пресекли незаконное использование газа на одном из предприятий, сообщили в пресс-службе филиала газоснабжения Hududgaz Хorazm.

Рабочая группа из числа сотрудников СГБ и АО Hududgaz Xorazm провела рейд, в ходе которого обнаружила факт незаконного подключения к системе газоснабжения.

В одном из селений махалли "Кунгирот" Ургенчского района в цехе по производству извести использовали природный газ в обход установленного порядка.

На объекте обнаружили 10 самодельных горелок и не был установлен газовый счетчик. При этом юридическое лицо использовало голубое топливо без соответствующего разрешения в зимний период.

По предварительным расчетам, ущерб, нанесенный газоснабжающей организации, составил 1,4 млрд сумов.