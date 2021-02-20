ДТП в Ферганской области: погибла годовалая девочка

В машине находились четыре человека — водитель, его жена и маленькая дочь, а также свояченица. Ребенок скончался на месте, остальных доставили в больницу.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Годовалая девочка стала жертвой ДТП в Ферганской области, сообщили в УВД региона.

По данным пресс-службы, трагедия произошла 17 февраля на автодороге "Аввал — Водил". Водитель Daewoo Matiz потерял управление и врезался в тополь. В машине находилась его дочь — она погибла на месте.

Сам мужчина, а также его жена и свояченица были госпитализированы.

Следственный отдел при ОВД Ферганского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") УК Узбекистана.