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ДТП в Ферганской области

ДТП в Ферганской области: погибла годовалая девочка

Пресс-служба УВД Ферганской области
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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В машине находились четыре человека — водитель, его жена и маленькая дочь, а также свояченица. Ребенок скончался на месте, остальных доставили в больницу.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Годовалая девочка стала жертвой ДТП в Ферганской области, сообщили в УВД региона.

© Sputnik / Владимир Песня
ДТП с пятью пострадавшими произошло в Ташкенте
По данным пресс-службы, трагедия произошла 17 февраля на автодороге "Аввал — Водил". Водитель Daewoo Matiz потерял управление и врезался в тополь. В машине находилась его дочь — она погибла на месте.

Сам мужчина, а также его жена и свояченица были госпитализированы.

Следственный отдел при ОВД Ферганского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") УК Узбекистана.

Теги:
Ферганская область, девочка, ребенок, ДТП



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