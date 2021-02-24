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Узбекистанец убил молодую жену за то, что та поздно вернулась с работы

© Depositphotos / Lofilolo
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210224/16068267/Uzbekistanets-ubil-moloduyu-zhenu-za-to-chto-ta-pozdno-vernulas-s-raboty.html

Девушку до смерти избили. Врачи диагностировали у нее многочисленные ссадины, черепно-мозговую травму, а также кровоизлияния по всему телу.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Андижане 27-летнего местного жителя приговорили к тюремному заключению за убийство молодой жены.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Какой приговор вынесли самаркандцу, убившему свою жену

По данным следствия, мужчину разозлило, что 21-летняя девушка поздно вернулась домой. Причиной тому стал аврал на работе. 

Жена готовила ужин на кухне, когда разъяренный андижанец зашел домой и начал психовать. В это время никого из других домочадцев не было, только супруги.

В какой-то момент мужчина перешел от слов к физическому насилию — он избил девушку до потери сознания.

Она скончалась по дороге в больницу.

Врачи установили, что в результате побоев пострадавшая получила многочисленные ссадины, черепно-мозговую травму, а также кровоизлияния по всему телу.

У нее также была диагностирована острая сердечная и дыхательная недостаточность.

Мужчину судили и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Теги:
тюрьма, Узбекистан, брак, муж, жена, Убийство, Андижан



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