Узбекистанец убил молодую жену за то, что та поздно вернулась с работы

Девушку до смерти избили. Врачи диагностировали у нее многочисленные ссадины, черепно-мозговую травму, а также кровоизлияния по всему телу.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Андижане 27-летнего местного жителя приговорили к тюремному заключению за убийство молодой жены.

По данным следствия, мужчину разозлило, что 21-летняя девушка поздно вернулась домой. Причиной тому стал аврал на работе.

Жена готовила ужин на кухне, когда разъяренный андижанец зашел домой и начал психовать. В это время никого из других домочадцев не было, только супруги.

В какой-то момент мужчина перешел от слов к физическому насилию — он избил девушку до потери сознания.

Она скончалась по дороге в больницу.

Врачи установили, что в результате побоев пострадавшая получила многочисленные ссадины, черепно-мозговую травму, а также кровоизлияния по всему телу.

У нее также была диагностирована острая сердечная и дыхательная недостаточность.

Мужчину судили и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.