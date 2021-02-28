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Пятеро студентов найдены мертвыми в Ташкенте

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210228/16091816/Pyatero-studentov-naydeny-mertvymi-v-Tashkente.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Пятеро студентов трех вузов, проживавших вместе в частном доме в Юнусабадском районе Ташкента, скончались от отравления неизвестным веществом, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

По данным пресс-службы, тела были обнаружены 27 февраля в 20.50.

"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Прокуратура Юнусабадского района по факту смерти студентов возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".

Следствие взято под контроль Генпрокуратуры.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, студенты, смерть, Ташкент



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