Пятеро студентов найдены мертвыми в Ташкенте

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Пятеро студентов трех вузов, проживавших вместе в частном доме в Юнусабадском районе Ташкента, скончались от отравления неизвестным веществом, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

По данным пресс-службы, тела были обнаружены 27 февраля в 20.50.

"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Прокуратура Юнусабадского района по факту смерти студентов возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".

Следствие взято под контроль Генпрокуратуры.