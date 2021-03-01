В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего за крупную сумму устроить в вуз

Мужчину взяли с поличным в результате оперативного мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего за крупную сумму устроить зачисление в столичный вуз, сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

По данным пресс-службы, мужчину взяли в результате оперативного мероприятия в момент получения 15 тысяч долларов. В такую сумму он оценил возможность поступить в Ташкентский государственный экономический университет.

Злоумышленник обещал организовать зачисление через своих высокопоставленных знакомых.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью в Узбекистане задержали молодых людей, вымогавших деньги за поступление в зарубежные вузы.