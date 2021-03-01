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В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего за крупную сумму устроить в вуз

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210301/16094406/V-Tashkente-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-za-krupnuyu-summu-ustroit-v-vuz.html

Мужчину взяли с поличным в результате оперативного мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего за крупную сумму устроить зачисление в столичный вуз, сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

По данным пресс-службы, мужчину взяли в результате оперативного мероприятия в момент получения 15 тысяч долларов. В такую сумму он оценил возможность поступить в Ташкентский государственный экономический университет.

Злоумышленник обещал организовать зачисление через своих высокопоставленных знакомых.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью в Узбекистане задержали молодых людей, вымогавших деньги за поступление в зарубежные вузы.

Теги:
уголовное дело, мошенник, мошенничество, Ташкент



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