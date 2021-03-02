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Снос дома

Три человека погибли из-за обрушения стены старого дома в Каракалпакстане

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210302/16112319/Tri-cheloveka-pogibli-iz-za-obrusheniya-steny-starogo-doma-v-Karakalpakstane.html

Во время падения стены рабочие оказались буквально погребены под обломками дома. Они скончались на месте.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Трагедия в Каракалпакстане унесла жизни трех человек. Во время сноса старого дома на них обрушилась стена. Детали происшествия сообщили в пресс-службе прокуратуры автономной республики. 

По данным ведомства, все произошло 28 февраля в 12.30 в махалле "Маданият" Ходжейлийского района. Во время падения стены рабочие оказались буквально погребены под обломками стены. Они скончались на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 257 Уголовного кодекса Узбекистана. На данный момент ведется следствие.

Два месяца назад аналогичное происшествие случилось в Джизаке — там обрушилась часть шестиэтажного дома, расположенного на улице Мустакиллик. Инцидент произошел в воскресенье в 17.10. К счастью, никто не пострадал, поскольку здание находилось только на этапе строительства.

Теги:
погибшие, Прокуратура, Каракалпакстан, рабочие места, снос дома



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