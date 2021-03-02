В Архангельской области мужчина и женщина незаконно легализовали 600 мигрантов

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Архангельске мужчину и женщину обвиняют в том, что они организовали незаконную миграцию около 600 человек из стран СНГ, Прибалтики и Африки. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Фигуранты дела — 39-летний Роман Сивков и 27-летняя Дарья Брагина. Следствие считает, что они занимались фиктивной регистрацией и фиктивной постановкой на учет иностранцев, помогали заключать фиктивные браки, договоры на работу, получить разные документы, в том числе о фиктивной сдаче экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства РФ.

"Указанными способами злоумышленники организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 граждан стран СНГ, Прибалтики и Африки, а также граждан Индии", — говорится в публикации.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.

Ранее в Красноярске возбудили дело в отношении женщины, которая прописала в своем жилье площадью 18 квадратных метров почти 130 иностранцев.