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Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве

В Архангельской области мужчина и женщина незаконно легализовали 600 мигрантов

© Sputnik / Валерий Мельников
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210302/16114460/V-Arkhangelskoy-oblasti-muzhchina-i-zhenschina-nezakonno-legalizovali-600-migrantov.html

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Архангельске мужчину и женщину обвиняют в том, что они организовали незаконную миграцию около 600 человек из стран СНГ, Прибалтики и Африки. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Фигуранты дела — 39-летний Роман Сивков и 27-летняя Дарья Брагина. Следствие считает, что они занимались фиктивной регистрацией и фиктивной постановкой на учет иностранцев, помогали заключать фиктивные браки, договоры на работу, получить разные документы, в том числе о фиктивной сдаче экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства РФ.

"Указанными способами злоумышленники организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 граждан стран СНГ, Прибалтики и Африки, а также граждан Индии", — говорится в публикации.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.

Ранее в Красноярске возбудили дело в отношении женщины, которая прописала в своем жилье площадью 18 квадратных метров почти 130 иностранцев.

Теги:
уголовное дело, нелегальные мигранты, Россия



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