Узбекские таможенники изъяли крупную партию жидкого героина

Наркотик пытались переправить в республику из Афганистана. Запрещенное вещество было спрятано в грузовом контейнере среди парфюмерных товаров.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Крупная партия жидкого героина была изъята на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"На приграничном таможенном посту "Айритом" (на границе с Афганистаном. — Прим. ред.) было изъято 15 килограммов жидкого героина", — говорится в публикации на Telegram-канале ГТК.

Наркотик был спрятан в грузовом контейнере среди парфюмерных товаров.

Жидкий героин, названный "Слезы Аллаха", изобрели афганские наркопроизводители несколько лет назад для облегчения контрабанды наркотика и маскировки его под различные виды технических или продовольственных товаров. Первая его партия была изъята в Афганистане в 2008 году.