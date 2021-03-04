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Уничтожение героина

Узбекские таможенники изъяли крупную партию жидкого героина

© Sputnik / Олег Золото
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210304/16124735/Uzbekskie-tamozhenniki-izyali-krupnuyu-partiyu-zhidkogo-geroina.html

Наркотик пытались переправить в республику из Афганистана. Запрещенное вещество было спрятано в грузовом контейнере среди парфюмерных товаров.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Крупная партия жидкого героина была изъята на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Пресс-служба ГТК Узбекистана
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"На приграничном таможенном посту "Айритом" (на границе с Афганистаном. — Прим. ред.) было изъято 15 килограммов жидкого героина", — говорится в публикации на Telegram-канале ГТК.

Наркотик был спрятан в грузовом контейнере среди парфюмерных товаров.

Жидкий героин, названный "Слезы Аллаха", изобрели афганские наркопроизводители несколько лет назад для облегчения контрабанды наркотика и маскировки его под различные виды технических или продовольственных товаров. Первая его партия была изъята в Афганистане в 2008 году.

Теги:
Государственный таможенный комитет, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, героин



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