"На приграничном таможенном посту "Айритом" (на границе с Афганистаном. — Прим. ред.) было изъято 15 килограммов жидкого героина", — говорится в публикации на Telegram-канале ГТК.
Наркотик был спрятан в грузовом контейнере среди парфюмерных товаров.
Жидкий героин, названный "Слезы Аллаха", изобрели афганские наркопроизводители несколько лет назад для облегчения контрабанды наркотика и маскировки его под различные виды технических или продовольственных товаров. Первая его партия была изъята в Афганистане в 2008 году.
Футбольный эксперт Алишер Никимбаев предполагает, что узбекский полузащитник может продолжить карьеру в Андижане. Ранее он успел расторгнуть контракт с московским "Локомотивом" до закрытия трансферного окна в большинство европейских чемпионатов.