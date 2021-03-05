Девушка сбила двух пешеходов в Ташкенте, одного из них — насмерть

ДТП произошло утром 5 марта на улице Богишамол в Яккасарайском районе. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Девушка на Mercedes-Benz сбила двух пешеходов в Ташкенте, один из них скончался на месте происшествия, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы, ДТП произошло утром 5 марта на улице Богишамол в Яккасарайском районе. Двадцатидвухлетняя Д. Р., находясь за рулем иномарки, сбила 41-летнюю Г. Д.и 58-летнего Х. М., после чего влетела в Chevrolet Cobalt, которым управлял 33-летний И. К.

В результате 58-летний мужчина скончался на месте, другая пострадавшая получила травмы.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Идет следствие.

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