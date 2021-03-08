В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка

Мальчик упал в воду во время сплава на байдарках и каноэ. Его тело обнаружили в 1200 метрах от места происшествия.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Ферганской области обнаружили тело 13-летнего подростка в Большом Ферганском канале, сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, погибшим оказался местный школьник Умиджон Абдусатторов, житель махалли “Беруний” Узбекистанского района. Мальчика искали с 5 марта.

Ученик шестого класса школы №22 утонул во время сплава на байдарках и каноэ, базу которого он посещал.

После случившегося на месте происшествия были организованы поиски, которые завершились спустя три дня. Водолазы специального регионального поисково-спасательного отряда Ферганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружил ребенка в 1200 метрах от места происшествия на глубине два метра.

Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.