В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Ферганской области обнаружили тело 13-летнего подростка в Большом Ферганском канале, сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, погибшим оказался местный школьник Умиджон Абдусатторов, житель махалли “Беруний” Узбекистанского района. Мальчика искали с 5 марта.
Ученик шестого класса школы №22 утонул во время сплава на байдарках и каноэ, базу которого он посещал.
После случившегося на месте происшествия были организованы поиски, которые завершились спустя три дня. Водолазы специального регионального поисково-спасательного отряда Ферганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружил ребенка в 1200 метрах от места происшествия на глубине два метра.
Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.