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МЧС ищет пропавшего в воде подростка в Большом Ферганском канале

В Фергане нашли тело пропавшего три дня назад подростка

МЧС Ферганской области
Происшествия
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Мальчик упал в воду во время сплава на байдарках и каноэ. Его тело обнаружили в 1200 метрах от места происшествия.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Ферганской области обнаружили тело 13-летнего подростка в Большом Ферганском канале, сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, погибшим оказался местный школьник Умиджон Абдусатторов, житель махалли “Беруний” Узбекистанского района. Мальчика искали с 5 марта. 

МЧС Узбекистана
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Ученик шестого класса школы №22 утонул во время сплава на байдарках и каноэ, базу которого он посещал.

После случившегося на месте происшествия были организованы поиски, которые завершились спустя три дня. Водолазы специального регионального поисково-спасательного отряда Ферганского областного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружил ребенка в 1200 метрах от места происшествия на глубине два метра. 

Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Теги:
Фергана, МЧС Узбекистана



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