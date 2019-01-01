Как уберечься на скользкой дороге

Итак, как же вести себя во время снегопада и гололедицы - смотрите в инфографике Sputnik Эстония.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить голый лед, смотреть под ноги.
Дорогу переходить можно только в установленных для этого местах — по специальным пешеходным переходам разного типа. При ходьбе ноги лучше расслабить и немного согнуть в коленях, ступать при этом нужно на всю подошву.
Также пешеходам не рекомендуют держать руки в карманах, так как это ухудшает возможность удержать равновесие, как следствие больше шансов упасть, к тому же падение в такой позе увеличивает риск получить тяжёлые травмы при падении. Чтобы было легче удержать равновесие, лучше размахивать руками в такт ходьбы.
В основном при гололёде люди получают травмы предплечий и кистей рук. Во время падения очень важно сгруппироваться и постараться мягко упасть.
Ни в коем случае нельзя падать на выступы, бордюры, какие-либо ограждения. Нельзя падать на прямые — вытянутые руки или на спину (можно повредить не только спину, но и голову).
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Выявить перелом у ребёнка может только рентген. Поэтому при малейшем подозрении на травму нужно срочно обратиться за помощью к врачам в травмпункт.