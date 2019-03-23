13:42 23 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Инфографика

Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Получить короткую ссылку
33 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik

О том, кто и как составляет прогноз погоды в узбекской столице, о температурных рекордах и изменениях климата – смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

23 марта во всем мире отмечается День метеоролога. В Ташкенте метеорологические наблюдения ведутся с декабря 1867 года, с марта 1870-го публикуются сведения о погоде, а в сентябре 1876 года была открыта метеостанция "Ташкент-обсерватория", которая действует по сей день.

Работа Центра гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана
Sputnik / Дильшода Рахматова
Метеоролог: погода — это жизнь и движение, ветру не прикажешь, куда дуть

За всю историю метеорологических наблюдений в Ташкенте, начиная с 1881 года, самым жарким днем стало 19 июля 1997 года. Тогда температура в столице Узбекистана составила +44,6 градуса по Цельсию. А вот сильные морозы были зафиксированы в городе очень давно — в 1900 году в одну из ночей столбик термометра опустился до отметки -28 градусов Цельсия.

Какие еще сюрпризы преподносила природа узбекистанцам, смотрите в инфографике.

Погода в Ташкенте: метеорологи о главном виновнике неточных прогнозов >>>




Еще инфографика

  • График отключения горячей воды в Ташкенте
    Последнее обновление: 16:05 20.03.2019
    16:05 20.03.2019

    График отключения горячей воды в Ташкенте

    В столице Узбекистана в рамках плановой проверки теплосетей и котельных в ближайшее время будет временно прекращено горячее водоснабжение. Когда какие районы Ташкента останутся без горячей воды, смотрите в интерактивной инфографике Sputnik.

    211
  • Как получить РВП
    Последнее обновление: 19:15 17.03.2019
    19:15 17.03.2019

    Три желанных буквы: как получить РВП

    Как мигранту в России получить разрешение на временное проживание, смотрите в инфографике Sputnik.

    1010
  • Крым_лонгрид
    Последнее обновление: 17:06 15.03.2019
    17:06 15.03.2019

    Пять лет единства: как преобразился Крым в составе России

    Пять лет назад, в марте 2014 года, по итогам референдума Крым вошел в состав Российской Федерации. За пять лет на полуострове построены новые дороги, гостиницы и дома, а главным символом воссоединения с РФ стал грандиозный и сложнейший с инженерной точки зрения Крымский мост.

    135
  • Последнее обновление: 13:20 12.03.2019
    13:20 12.03.2019

    Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

    Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Смотрите в инфографике, кто вошел в рейтинг.

    287

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
Солнечный Навруз в Ташкенте: поздравление от президента и красочный концерт
Взрыв на химическом заводе в Китае
Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054