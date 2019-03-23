Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

О том, кто и как составляет прогноз погоды в узбекской столице, о температурных рекордах и изменениях климата – смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

23 марта во всем мире отмечается День метеоролога. В Ташкенте метеорологические наблюдения ведутся с декабря 1867 года, с марта 1870-го публикуются сведения о погоде, а в сентябре 1876 года была открыта метеостанция "Ташкент-обсерватория", которая действует по сей день.

За всю историю метеорологических наблюдений в Ташкенте, начиная с 1881 года, самым жарким днем стало 19 июля 1997 года. Тогда температура в столице Узбекистана составила +44,6 градуса по Цельсию. А вот сильные морозы были зафиксированы в городе очень давно — в 1900 году в одну из ночей столбик термометра опустился до отметки -28 градусов Цельсия.

Какие еще сюрпризы преподносила природа узбекистанцам, смотрите в инфографике.

Погода в Ташкенте: метеорологи о главном виновнике неточных прогнозов >>>