В каких сферах мигранты не могут работать в России

В некоторых регионах России запрещают нанимать иностранцев на определенные вакансии и должности.

В последнее время в России все больше регионов запрещают работу мигрантов в определенных областях и профессиях, последние ограничения ввели власти Якутии.

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Хотя запрет ввели ровно после недавних антимигрантских демонстраций 17 марта, вызванных изнасилованием россиянски уроженцем Кыргызстана, власти отрицают связь между этими двумя событиями. По их словам, ограничения не коснуться мигрантов-уроженцев стран, входящих в ЕАЭС, то есть Армении, Беларуси, Казахстана и того же Кыргызстана.

МИД Узбекистана предупредил граждан страны о запрете главы Якутии привлекать трудовых мигрантов на работу на основе патентов, сообщило ведомство в пятницу.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ "Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности".

Так, создан список 33 видов деятельности, на которые распространяется запрет на работу по выдаваемым патентам.

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Согласно документу, установлен запрет на работу иностранцев в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. Иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет в 2019 году работать в Якутии в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.

Какие должности "запрещены" приезжим иностранным гражданам в Якутии и других регионах России - в инфографике Sputnik Таджикистан.