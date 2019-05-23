Десять причин есть финики каждый день

Всего 4 финика в день помогут вам укрепить иммунитет, укрепить кости и нормализовать давление. Какие еще полезные свойства имеет это излюбленное в странах Ближнего Востока лакомство, мы расскажем в инфографике Sputnik.

В инфографике Sputnik Азербайджан можно узнать об основных полезных свойствах фиников, а также о некоторых потенциальных противопоказаниях, о чем тоже не стоит забывать.

В традиционное меню ифтара почти всегда включает в семя финики. В Узбекистане этот плод на растет. Но его привозят в основном из Ирана и других арабских стран.

Также во время утреннего приема пищи также полезно есть финики, миндаль, банан, но в умеренных количествах. Ежедневно рекомендуется употреблять не более 25 грамм фиников (энергетическая ценность 68.5 ккал).

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Плоды финикового дерева веками являлись основной пищей жителей Ближнего Востока и Северной Африки. О финиках даже упоминается в Коране и Библии.

Распространившись по всему миру, финики стали любимым лакомством многих людей, что не удивительно - не каждый плод способен составить им конкуренцию по своему составу и полезным свойствам.