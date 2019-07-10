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Как измеряют силу землетрясений

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Как измеряют силу землетрясений
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Американский сейсмолог Чарльз Фрэнсис Рихтер в 1935 году предложил использовать для оценки силы землетрясений специальную шкалу. Она применяется до сих пор.

Согласно шкале Рихтера, все землетрясения оцениваются в баллах от одного до девяти. 

Cчитается, что первопричиной подземных толков и колебаний земной поверхности являются глобальные геологические и тектонические силы, однако их природа пока не совсем ясна, пишет Sputnik Таджикистан

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Разрушение и возрождение: десять фактов о ташкентском землетрясении
Подробную информацию о том, как происходит землетрясение и как измеряют его силу, смотрите в инфографике.

Напомним, Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5.

Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года в Ферганской области. Тогда были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Погибли 13 человек, 86 получили ранения.

Теги:
Ученые, землетрясение, сейсмолог



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