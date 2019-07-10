Как измеряют силу землетрясений

Согласно шкале Рихтера, все землетрясения оцениваются в баллах от одного до девяти.
Cчитается, что первопричиной подземных толков и колебаний земной поверхности являются глобальные геологические и тектонические силы, однако их природа пока не совсем ясна, пишет Sputnik Таджикистан.
Напомним, Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5.
Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года в Ферганской области. Тогда были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Погибли 13 человек, 86 получили ранения.