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Не дай себе засохнуть: как пережить жару

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Как уберечь себя от жары в городе
Sputnik

Аномальная жара длится в Узбекистане уже вторую неделю. Прогнозы синоптиков неутешительны: конец июля и весь август в республике будет пекло.

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году  - всего 39,6 градусов.

Когда жара одолела: пес пытается выпить воду через стекло - смешное видео
© Одноклассники
Когда жара одолела: пес пытается выпить воду через стекло - смешное видео

По информации Узгидромет, июль станет самым жарким месяцев за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.

Жара бьет рекорды: в Узбекистане установилась аномальная температура

Изнывать от летнего зноя узбекистанцам предстоит, как минимум, еще до конца лета, Sputnik Узбекистан составил подборку лайфхаков, как уберечь свое здоровье в такую беспощадную погоду - подробности в нашей инфографике.

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Теги:
погода, жара, Узбекистан



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