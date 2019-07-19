Жара бьет рекорды: в Узбекистане установилась аномальная температура

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Аномальная жара длится в Узбекистане уже вторую неделю без перерыва и даже установила новые рекорды, сообщает Узгидромет.

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году - всего 39,6 градусов.

А вот 18 июля сразу в нескольких городах был побит рекорд: в Нукусе было +45, что на 1,2 градуса больше, чем в 1986 году, в Бухаре воздух прогрелся до +43,2, что на 0,3 градуса больше, чем в 1995 году и, наконец, в Ургенче зафиксировано +42,6. Предыдущий рекорд был установлен в 1979 году (+41,6).

В Ташкенте пока выше плюс 42 градусов не поднимается, поэтому до рекордной отметки 1997 года в 44,6 градусов тепла ему еще далеко.

По сообщениям метеорологов, в ближайшие дни спада температуры не ожидается.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцев за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.

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Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.

Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей.