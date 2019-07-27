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Виноград: польза и вред для здоровья

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Польза и вред винограда
Sputnik Молдова

Виноград — одна из самых популярных ягод, которую можно найти на рынках и в магазинах круглый год.

На сегодняшний день открыто много полезных свойств винограда. Так, он может предотвращать появление тромбов, полезен при лечении астмы, избавляет от разных проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, эта ягода поддерживает силы организма и замедляет старение — благодаря тому, что богата антиоксидантами.

Однако виноград может быть и вреден. В частности, он противопоказан больным сахарным диабетом или ожирением. Кроме того, не стоит бездумно им объедаться при гипертонии, циррозе печени, колите и кариесе. 

Подробнее о пользе и вреде винограда — в инфографике Sputnik Moldova.

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Теги:
витамины, еда, виноград



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