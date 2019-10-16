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Нобелевские лауреаты-2019

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Нобелевские лауреаты 2019

Определились нобелевские лауреаты 2019 года. Премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

 

Окончательный отбор лауреатов осуществляют Шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Процедура награждения происходит ежегодно 10 декабря в столицах двух стран — Швеции и Норвегии.

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В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции, а в области защиты мира — председателем Норвежского нобелевского комитета — в Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи.

Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного от Нобелевского фонда, лауреатам вручается медаль с изображением Альфреда Нобеля и диплом.

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Интересно, что вместе с Нобелевской существует так называемая Шнобелевская премия, которая тоже вручается в начале октября, но за достижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься.

Теги:
Осло, Стокгольм, нобелевский лауреат



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