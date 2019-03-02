Физик из Узбекистана о том, на что Алферов отдал часть Нобелевской премии

Нобелевский лауреат, физик Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет. Ученый оставил множество своих последователей и учеников по всему миру, немалая часть из них живет и трудится в Узбекистане.
"Он до последних дней жизни тесно сотрудничал с нашим физико-техническим институтом при Академии наук Узбекистана, очень часто приезжал в республику и как участник конференций, и как консультант по вопросам солнечных преобразователей, и как оппонент на защите диссертаций наших коллег. Более того, какую-то часть полученной Нобелевской премии Жорес Иванович направил нашему институту для развития науки в Узбекистане", — с гордостью отметила Музафарова.
"В нашей республике у него очень много учеников и последователей, которые по сей день работают и вносят вклад в фундаментальные исследования", — заключила Музафарова.
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