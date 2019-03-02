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Учитель физики, кандидат физико-математических наук Султанпаша Музафарова
Фото из личного архива Султанпаши Музафаровой

Физик из Узбекистана о том, на что Алферов отдал часть Нобелевской премии

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Кандидат физико-математических наук, учитель физики ташкентской школы №41 Султанпаша Музафарова рассказала Sputnik, чем Узбекистан обязан лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову, и при чем тут солнце Центральной Азии.

Нобелевский лауреат, физик Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет. Ученый оставил множество своих последователей и учеников по всему миру, немалая часть из них живет и трудится в Узбекистане.

По словам учителя физики, кандидата физико-математических наук Султанпаши Музафаровой, которая хорошо знала Алферова, ученый никогда не терял связь со своими узбекскими коллегами.

"Он до последних дней жизни тесно сотрудничал с нашим физико-техническим институтом при Академии наук Узбекистана, очень часто приезжал в республику и как участник конференций, и как консультант по вопросам солнечных преобразователей, и как оппонент на защите диссертаций наших коллег. Более того, какую-то часть полученной Нобелевской премии Жорес Иванович направил нашему институту для развития науки в Узбекистане", — с гордостью отметила Музафарова.

Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рабочем кабинете в Государственной Думе РФ
© Sputnik / Владимир Федоренко
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
При этом она запомнила Жореса Алферова простым, жизнерадостным веселым человеком и настоящим профессионалом своего дела.

"В нашей республике у него очень много учеников и последователей, которые по сей день работают и вносят вклад в фундаментальные исследования", — заключила Музафарова.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
Жорес Алферов, Наука, Физика, Узбекистан



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