В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

Госкомстат Узбекистана представил данные о средней заработной плате в разных сферах деятельности по регионам республики.

В настоящее время средняя зарплата в стране составляет порядка 2,2 миллиона сумов, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года рост составил 31,2%.

В Ташкенте доходы граждан на 44% больше, чем в среднем по республике (3,2 миллиона сумов). За столицей следует Навоийская область (2,8 миллиона). Также в тройке лидеров — Ташкентская область (почти 2,4 миллиона сумов).

Меньше всех в Узбекистане зарабатывают жители Ферганской, Наманганской, Сурхандарьинской и Самаркандской областей.

Подробнее со статистикой зарплат можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.