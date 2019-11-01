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В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

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Госкомстат Узбекистана представил данные о средней заработной плате в разных сферах деятельности по регионам республики.

В настоящее время средняя зарплата в стране составляет порядка 2,2 миллиона сумов, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года рост составил 31,2%.

В Ташкенте доходы граждан на 44% больше, чем в среднем по республике (3,2 миллиона сумов). За столицей следует Навоийская область (2,8 миллиона). Также в тройке лидеров — Ташкентская область (почти 2,4 миллиона сумов).

Меньше всех в Узбекистане зарабатывают жители Ферганской, Наманганской, Сурхандарьинской и Самаркандской областей. 

Подробнее со статистикой зарплат можно ознакомиться в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономика, заработная плата, зарплата, Госкомстат, Узбекистан



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