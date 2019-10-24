Где жить и кем работать: кто больше всех получает в Узбекистане

Госкомстат республики опубликовал данные о заработной плате в разных сферах деятельности по регионам Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал данные о средней заработной плате по регионам страны.

Также комитет сравнил зарплаты в разных сферах деятельности.

Образование

Тут лидирует столица (2,2 млн сумов), Ташкентская область (1,8 млн сумов), а также Джизакская (1,78 млн сумов) и Наманганская области (1,77 млн сумов).

Какая зарплата сделает россиян счастливыми - опрос >>>

В статусе отстающих Сурхандарьинская (1,67 млн сумов), Хорезмская (1,65 млн сумов), Ферганская (1,61 млн сумов) и Кашкадарьинская (1,57 млн сумов) области.

Промышленность

Работая в этой сфере узбекистанцы смогут могут получать до 3,8 млн сумов (в Навойской области). Ташкент (3,6 млн сумов), Каракалпакстан (3,5 млн сумов) и Ташкентская область (3,3 млн сумов) тоже отличаются высоким уровнем зарплат.

Кому в Узбекистане платят самую высокую зарплату >>>

Значительно ниже уровень в Джизаке (1,97 млн сумов) и Сырдарьинской области (1,96 млн сумов).

Здравоохранение и социальные услуги

Самые высокий уровень зарплат сохраняет Ташкент (1,77 млн сумов), Бухарская область (1,67 млн сумов) и Каракалпакстан (1,65 млн сумов), а Навойская (1,4 млн сумов), Ферганская (1,4 млн сумов) и Ташкентская (1,39 млн сумов) области отстают. Средний минимум зарегистрирован в Кашкадарьинской области - 1,2 млн сумов.

Перевозки и хранение

Столица оказалась первой и тут - 3,4 млн сумов. На втором месте с большой разницей идет Бухарская область - 2,87 млн сумов.

В Узбекистане предложили удерживать долги из зарплаты >>>

Однако не во всех регионах зарплаты сохраняются на таком уровне. В Самаркандской и Андижанской областях узбекистанцы получают 1,37 млн сумов и 1,13 млн сумов соответственно.

Банки и страхование

В этой сфере житель столицы получает в среднем 5,7 млн сумов.

Даже в Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сухадарьинской областях, которые Госкомстат заносит в список "отстающих" от среднереспубликанского уровня, работник не будет получать меньше 3 млн сумов.

Общие показатели

Средняя заработная плата выросла на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. За год в Узбекистане увеличилось число предприятий и количество работником. При этом в Ташкенте зарплата выше среднереспубликанского уровня примерно на 44%, а в той же Сухадарьинской области ниже на 18%.