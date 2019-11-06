Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе. Пятнадцать из них были уничтожены, пятеро — схвачены.

По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, напавшие оказались боевиками "Исламского государства"* из Афганистана. На допросе они сообщили, что прорвались в соседнюю страну с конкретным заданием: провести теракты для дестабилизации обстановки.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. "Исламское государство"* пока не взяло на себя ответственность за нападение.

Подробности инцидента — в инфографике Sputnik Узбекистан.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация